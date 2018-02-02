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Более 100 литров спиртного пытался незаконно вывезти из Казахстана россиянин

2 февраля 2018, 10:21

На казахстанско-российской границе пресечен провоз крупной партии алкогольной продукции.

Более центнера вино-водочной продукции было обнаружено нарядом пункта пропуска «Убаган авто» Костанайского пограничного отряда при досмотре транспорта 43-летнего гражданина Российской Федерации, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ПС КНБ РК.

Мужчина ехал из Казахстана в Россию на автомобиле Ваз, в котором обнаружили более 100 литров спиртного – 54 литра водки и столько же вина.

"Разрешительные документы на право провоза спиртных напитков через Государственную границу отсутствуют. Проинформированы представители правоохранительных и взаимодействующих органов Узынкольского района", - отметили в ПС КНБ.

фото: censor.net.ua


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