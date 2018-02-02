В РК планируется принять закон по легализации самозанятых

Общенациональный план по реализации Послания Главы государства народу Казахстана предусматривает принятие закона по легализации деятельности неформально занятого населения, сообщает Zakon.kz.

«Разработка проекта закона Республики Казахстан «О внесении изменений в законодательные акты по вопросам легализации деятельности неформально занятых», предусматривающего формализацию деятельности неформально занятого населения, обеспечение перевода трудовых книжек и трудовых договоров в электронный формат», - говорится в одном из подпунктов документа.

Указывается, что в разработке законопроекта примут участие министерства труда и соцзащиты населения, национальной экономики, сельского хозяйства, образования и науки, юстиции, внутренних дел, информации и коммуникаций, а также акиматы Астаны, Алматы и областей и по согласованию НПП «Атамекен». Срок разработки - до декабря 2018 года.

Кроме этого планируется принять закон по запуску электронной биржи труда.

Разработкой этого закона буду заниматься министерства труда и соцзащиты населения, информации и коммуникаций, а также акиматы Астаны, Алматы и областей. Срок исполнения – к марту 2018 года.

Ранее сообщалось, что разработан проект указа Президента РК «О мерах по реализации Послания Главы государства народу Казахстана от 10 января 2018 года «Новые возможности развития в условиях четвертой промышленной революции», для его реализации правительством РК разработан данный план.

Напомним, 10 января Акорда опубликовала Послание Главы государства народу Казахстана, в котором говорится о десяти основных задачах, которые предстоит реализовать Казахстану в 2018 году.