Мухтар Кул-Мухаммед назначен сенатором

Мухтар Кул-Мухаммед назначен депутатом Сената. Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-служба Акорды, передает zakon.kz.

«Указом Главы государства Кул-Мухаммед Мухтар Абрарулы назначен депутатом Сената Парламента Республики Казахстан», - говорится в сообщении.

Напомним, ранее Назарбаев представил нового первого заместителя партии «Нур Отан» Маулена Ашимбаева.

Мухтар Кул-Мухаммед:

Дата рождения: 12.12.1960

Место рождения: КНР; город Чугучак

Семейное положение, родственные связи: Женат

Дети: пять дочерей и три сына

Владение языками:

· Казахский, русский, арабский, английский

Образование, специальность (квалификация), лицензии:

· Казахский государственный университет имени С.М. Кирова (1982)

Журналист

Научные звания, степени, деятельность:

· Доктор юридических наук, тема диссертации: «Жакып Акпаев и эволюция политико-правовых взглядов деятелей «Алаш» (конец 19-го - начало 20-го веков)» (1998)

· Профессор Казахского государственного национального университета им. аль-Фараби, профессор Евразийского национального университета им. Л.Н. Гумилева

· Действительный член Нью-Йоркской академии наук (1997)

· Академик Академии социальных наук Республики Казахстан (2001)

Трудовой стаж:

· Корреспондент газеты «Темиржолы» (1982-1983);

· Научный редактор, старший научный редактор, заведующий редакцией философии, права и социологии, ответственный секретарь, заместитель Главного редактора Главной редакции Казахской энциклопедии (1983-1992);

· Директор Малого предприятия «Атамура», председатель АО «Атамура», президент издательской корпорации «Атамура» (1992-1999);

· Министр культуры, информации и общественного согласия Республики Казахстан (04.05.2001-13.09.2003);

· Советник Президента Республики Казахстан (14.09.2003-30.03.2004);

· Пресс-секретарь Президента Республики Казахстан (31.04.2004-27.01.2006);

· Заместитель Руководителя Администрации Президента - Пресс-секретарь Президента Республики Казахстан (28.01.2006-10.01.2007);

· Аким Кызылординской области (11.01.2007-05.2008);

· Специальный представитель Президента Республики Казахстан на комплексе «Байконур» (21.03.2008-12.05.2008);

· Министр культуры и информации Республики Казахстан (12.05.2008-03.2010) - реорганизовано в Министерство культуры;

· Министр культуры Республики Казахстан (03.2010-01.2012);

· Государственный секретарь Республики Казахстан (с 23.01.2012);

· Министр культуры и информации Республики Казахстан (16.01.2013-03.2014);

· Советник Президента Республики Казахстан (03.2014-03.2015);

· Руководитель Республиканского общественного штаба претендента в кандидаты на пост Президента РК Назарбаева Н.А. (13.03.2015-05.2015);

· Советник Президента Республики Казахстан (05.05.2015-06.05.2016);

· Первый заместитель Председателя партии «Нур Отан» (с 06.05.2016)

Прочие должности:

· Председатель Государственной терминологической и ономастической комиссий, Координационного совета по взаимодействию с Научно-производственным объединением при Правительстве Республики Казахстан, Комиссии по делам соотечественников, проживающих за рубежом, Комиссии по дальнейшему совершенствованию государственной языковой политики, Председатель комиссии при Президенте Республики Казахстан по вопросам борьбы с коррупцией и соблюдения служебной этики государственными служащими, Комиссии по вопросам гражданства при Президенте Республики Казахстан, Республиканской комиссии по государственным символам, Комиссии по присуждению Государственной премии мира и прогресса Первого Президента Республики Казахстан, Комиссии по присуждению Государственной премии Республики Казахстан в области науки и техники, Комиссии по присуждению Государственной премии Республики Казахстан в области литературы и искусства, Геральдической комиссии по ведомственным наградам (2008-2014);

· Член Национальной комиссии по реализации программы модернизации общественного сознания при Президенте Республики Казахстан (с 17.04.2017)

Выборные должности, депутатство:

· Депутат Сената Парламента Республики Казахстан, секретарь Комитета по законодательству и судебно-правовой реформе, председатель Комитета Сената Парламента Республики Казахстан по социально-культурному развитию (11.1999-05.2001)

Государственные и международные награды, премии, почетные звания:

· Ордена: «Курмет» (2004), «Парасат» (2010), «Барыс» ІІІ степени (12.2016);

· Лауреат Государственной премии Республики Казахстан (1996);

· Почетный гражданин города Астана, Абайского и Аягозского районов;

· Юбилейная медаль «10 лет Астане» (01.07.2008)

Научные, литературные труды, публикации:

· Монографии: «Проблемы истории Казахстана в дореволюционных русских энциклопедиях» (1994), «Ж. Акбаев: политик, патриот, правовед» (1995), «Эволюция политико-правовых взглядов деятелей Алаш» (1998), «Формирование и развитие государственно-правовых идей лидеров Алаш-Орды» (1999), «Колониальный режим в Казахстане (1868-1917 гг.)» (2000), «Законотворчество: проблемы и поиски» (2000), «Программа Алаш: фальсификация и действительность» (2001).

· Автор свыше 200 научных трудов, книг по истории Казахстана и многочисленных статей по восточной философии, культурологии, истории, литературоведению

Воинская служба, воинские и специальные звания, классные чины:

· Полковник запаса