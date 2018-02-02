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Сотрудница столичного ломбарда инсценировала разбойное нападение

2 февраля 2018, 10:32

Уголовная ответственность по двум статьям УК РК грозит подозреваемой.

Сотрудниками отдела криминальной полиции УВД района «Алматы» задержана подозреваемая в инсценировке разбойного нападения на отделение ломбарда, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу столичного ДВД.

В полицию поступило сообщение о том, что неизвестный в помещении ломбарда по улице Кажымукана, применив насилие и угрожая предметом, похожим на нож, украл из сейфа денежные средства.

"В ходе проведения следственных действий и комплекса оперативно-розыскных мероприятий установлено, что сотрудница ломбарда (эксперт-оценщик) умышленно инсценировала разбойное нападение в корыстных целях. Женщина дала признательные показания. Данный факт зарегистрирован в Единый реестр досудебного расследования по двум статьям - 189 УК РК (присвоение или растрата вверенного чужого имущества), ст. 419 УК РК (заведомо ложный донос)", - сообщили в ДВД.


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