Сагинтаев обсудил с руководителями ИТ-компаний вопросы сотрудничества в области цифровизации

Премьер-министр РК Б. Сагинтаев обсудил с руководителями крупнейших мировых ИТ-компаний вопросы сотрудничества в области цифровизации, сообщает Zakon.kz.



Сегодня в Алматы в рамках работы форума «Цифровая повестка в эпоху глобализации» Премьер-Министр РК Бакытжан Сагинтаев встретился с зарубежными экспертами и руководителями ряда крупных международных компаний по вопросам сотрудничества в сфере информационных технологий.

Участниками встречи с Премьер-Министром Казахстана Бакытжаном Сагинтаевым стали основатель компании Autodesk Innovation Genome Билл О’Коннор, вице-президент компании Gartner Андреа Ди Майо, советник по технологиям Правительства Великобритании Лиам Максвелл, Советник по цифровой стратегии и правительственной аналитике Всемирного Банка Рандип Судан, Руководитель направления ИТ и электроники Всемирного Банка Данил Керими, вице-президент IDC в России и СНГ Роберт Фариш.

В ходе встречи отмечено, что Форум в Алматы положит начало взаимному конструктивному диалогу. Бакытжан Сагинтаев отметил богатый опыт компаний, возглавляемых участниками встречи, в сфере IT и пригласил их к сотрудничеству в реализации совместных IT-проектов.

Участники встречи обсудили опыт цифровой трансформации иностранных государств и крупных компаний. 15 стран встали на путь глобальной цифровизации и Казахстан в их числе. Необходимость цифровизации, по мнению экспертов, необходима, что общество развивалось в одном темпе с изменениями.

Эксперты сошлись на том, что необходимо изучать опыт различных стран. В Казахстане.

«Спасибо большое за то, что вы пригласили нас в Казахстан. Я думаю, первое, что нужно отметить, это то, что мы - правительство, мы не конкурируем, это позволяет сотрудничать нам в ряде вопросов. Мы потратили очень много времени (прим. – на процесс цифровизации), а сейчас можем делиться опытом. Мы бы советовали Вам сотрудничать с разнообразными странами. Мы уже сотрудничаем с Малайзием, Сингупаром, выстраиваем взаимодействие с Уругваем», - сказал советник по технологиям правительства Великобритании Лиам Максвелл.

Глава сектора ИКТ Всемирного банка Рандип Судан отметил важность изучения различных точек зрения и пользу проводимого в Алматы Форума.

«Опыт показывает, что, во-первых, важно дать определение проблемы и обозначения задач. Во вторых, это возможность резюмировать результаты работы на таких форумах», - сказал он.

Управляющий вице-президент Gartner Андреа Ди Майо, говоря о мировом опыте цифровизации, обратил внимание на временные параметры.

«Нужно смотреть на планы вперёд, я рекомендовал бы также смотреть вокруг и главное - смотреть внутрь: понять главные приоритеты. У Вас сейчас есть программа и выстроенные приоритеты. В этом вопросе нужно быть терпеливым. Ваш горизонт 2020-2025 годы, далее процесс трансформации будет продолжаться десятилетиями», - сказал Андреа Ди Майо.

Вице-президент IDC в России и СНГ Роберт Фариш в свою очередь, выразил мнение, что очень важно, когда лидер высокого уровня вовлечён в работу цифровизации. Это, по мнению эксперта, повышает эффективность работы.



Напомним, в апреле 2017 года в рамках рабочей поездки в США Премьер-Министр РК Бакытжан Сагинтаев провел встречи с представителями компаний – мировых инновационных лидеров, обсудил с ними возможности совместного сотрудничества и пригласил инвестировать и внедрять новые технологии в экономику Казахстана. По результатам поездки был подписан ряд соглашений, в том числе Меморандум о сотрудничестве между «Autodesk» и АКФ «ПИТ».