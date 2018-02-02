Назарбаев об отборе судейских кадров: Необходимо назначать только лучших

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев провел встречу с председателем Высшего судебного совета Анатолием Смолиным, сообщает Zakon.kz со ссылкой на сайт Акорды.

В ходе встречи Глава государства был проинформирован о результатах деятельности Высшего Судебного Совета за 2017 год и исполнении поручений, данных на VII съезде судей Казахстана.

Нурсултан Назарбаев отметил проводимую Высшим Судебным советом работу по отбору кадров в целях повышения качества отправляемого судами правосудия.

- Мы проводим реформы в судебной системе для обеспечения верховенства закона. Для объективного отбора судейских кадров мы создали автономный Высший Судебный совет, который является независимым и никому не подчиняется, - сказал Президент Казахстана.

В контексте практической реализации 17-го шага Плана нации Глава государства обратил особое внимание на необходимость руководства принципом меритократии при отборе кандидатов на должности судей.

-Это должно привести к качественному подбору кадров. Необходимо назначать только лучших, которые принимают справедливые решения, только тогда люди будут обращаться в суд за защитой своих прав, - сказал Президент Казахстана.

Кроме того, Анатолий Смолин доложил Главе государства о перспективных направлениях осуществляемой деятельности, в том числе в рамках реализации Послания Президента народу Казахстана «Новые возможности развития в условиях четвертой промышленной революции», а также формировании составов следственных судов, созданных в рамках правоохранительной реформы.

По итогам встречи Нурсултан Назарбаев дал ряд конкретных поручений.