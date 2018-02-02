Второй год подряд в Казахстане падают доходы таксопарков

Таксопарки за год перевезли 4,4 млрд пассажиров - на 12,3% больше, чем годом ранее. Для сравнения, общее количество пассажиров, перевезенных всеми видами транспорта, увеличилось год-к-году лишь 1,7%, передает Zakon.kz со ссылкой на Ranking.kz.

Доля таксоперевозок от общего количества пассажиров автомобильного и городского электрического транспорта за год выросла с 17,6% до 19,4%.

Пассажирооборот таксопарков в 2017 году увеличился сразу на 35,9%, до 58 млрд пкм. Для сравнения, совокупный пассажирооборот вырос лишь на 2,3%. Доля такси в общем пассажирообороте выросла с 16% до 21,3%.

Примечательно, что, при росте числа пассажиров, доходы от таксоперевозок падают второй год подряд: в 2017 на 15,1%, до 1,4 млрд тг, в 2016 - на 21,8%. В то же время в целом доходы всего пассажирского транспорта по РК увеличились в 2017 году на 15,8%, в 2016 - на 16,8%.

Такой низкий объем доходов официальных услуг такси связан с высокой конкуренцией со стороны частных извозчиков, доходы которых остаются в тени. Самые низкие тарифы у частных таксистов, так называемых «бомбил». По неофициальным данным, в Казахстане с населением 18 млн человек около полумиллиона частных извозчиков, и они занимают до 90% рынка такси.

Таксопарки, пытаясь повысить конкурентоспособность, переводят услуги онлайн.

Фото: Автоиндент.ру