Наркокурьера с крупной партией героина задержали в поезде из Кыргызстана
Поезд двигался транзитом через Казахстан в Россию.
Крупную партию героина пытался провезти гражданин Кыргызстана через казахстанско-кыргызскую границу, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ПС КНБ РК.
Нарядом отделения пограничного контроля «Мерке железнодорожное» задержан 55-летний гражданин Кыргызстана, который пытался провезти около 2 кг героина на поезде сообщением «Бишкек – Москва».
Наркотическое вещество было обнаружено в дорожной сумке с двойным дном с помощью служебной собаки.
По данному факту проинформированы представители правоохранительных органов.
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