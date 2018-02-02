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Наркокурьера с крупной партией героина задержали в поезде из Кыргызстана

2 февраля 2018, 10:45

Поезд двигался транзитом через Казахстан в Россию.

Крупную партию героина пытался провезти гражданин Кыргызстана через казахстанско-кыргызскую границу, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ПС КНБ РК.

Нарядом отделения пограничного контроля «Мерке железнодорожное» задержан 55-летний гражданин Кыргызстана, который пытался провезти около 2 кг героина на поезде сообщением «Бишкек – Москва».

Наркотическое вещество было обнаружено в дорожной сумке с двойным дном с помощью служебной собаки.

По данному факту проинформированы представители правоохранительных органов.


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