Назарбаев: Мы не должны отстать от мирового развития

Нурсултан Назарбаев посетил центральный аппарат партии «Нур Отан», сообщает Zakon.kz со ссылкой на сайт Акорды.

В ходе посещения Президент Казахстана представил нового первого заместителя председателя партии «Нур Отан» Маулена Ашимбаева и поблагодарил Мухтара Кул-Мухаммеда за проделанную работу.

- В связи с назначением М.Кул-Мухаммеда депутатом Сената Парламента РК он освобождается от занимаемой должности первого заместителя партии. Выражаю благодарность за Ваш вклад и деятельность на этой ответственной должности. В связи с этим было принято решение о назначении Маулена Ашимбаева первым заместителем партии. Более пяти лет он был депутатом, возглавлял комитет Мажилиса Парламента РК. Я верю, что он внесет свой вклад в повышение статуса и роли партии. Желаю всем хорошей работы, - сказал Нурсултан Назарбаев.

Глава государства особо акцентировал внимание на текущих задачах, стоящих перед партией «Нур Отан».

- Партия «Нур Отан» стала важной политической силой государства, которая определяет ее политику. Партия принимает участие в реализации всех наших программ, - сказал Президент Казахстана.

Нурсултан Назарбаев отметил важность качественного осуществления и повышения контроля реализации всех государственных и отраслевых программ.

Глава государства подчеркнул необходимость адаптации национальной экономики к условиям четвертой промышленной революции.

- Если мы не хотим отстать от мирового развития, то нам нужно двигаться быстрее. Поэтому Послание этого года направлено на выполнение реформ. Все наши предыдущие программы были нацелены на это. Вопрос в том, как они работают. Нам нужно строить предприятия, которые необходимы, которые будут производить экспортную продукцию, - сказал Президент Казахстана.

При этом Нурсултан Назарбаев отметил актуальность реализации программы инфраструктурного развития «Нурлы жол».

В завершение Глава государства вновь акцентировал внимание на важности повышения активности участия партии в подготовке и реализации государственных программ.

- У нас есть партийные организации в областях. Они должны быть активными в реализации поставленных задач, - сказал Президент Казахстана.