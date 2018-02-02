Сколько средств поступило в Фонд социального медстрахования в январе

Наибольшие суммы поступают из городов Алматы и Астана, а также из Карагандинской области.

Почти 6 млрд тенге перечислено за обязательное медицинское страхование в период с 1 по 31 января 2018 года, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу фонда.

В целом общая сумма отчислений и взносов работодателей и индивидуальных предпринимателей за обязательное социальное медицинское страхование с 1 июля 2017 года по 31 января 2018 года составила 38 млрд тенге.

Из них 31,3 млрд тенге (около 82,4%) приходятся на отчисления работодателей, 6,7 млрд тенге (около 17,6%) – на взносы индивидуальных предпринимателей и лиц, работающих по договорам гражданско-правового характера.

В разрезе регионов наибольшие суммы по-прежнему поступают из городов Алматы и Астана, а также из Карагандинской области.

Фото: atameken.kz.