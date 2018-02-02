Музыка французского импрессионизма прозвучит в Астане

Блестящие сочинения великих композиторов Клода Дебюсси и Мориса Равеля – наиболее значимые трио, написанные в стиле импрессионизма.

Вечер французской музыки в стиле импрессионизма «L’Impression» представит Государственное трио Республики Казахстан «Форте-трио». 9 февраля на сцене Камерного зала «Астана Опера» состоится премьера – известный коллектив впервые исполнит знаменитое трио для фортепиано, скрипки и виолончели Мориса Равеля.

- Название концерта – «L’Impression» – в переводе с французского языка означает «впечатление». Как известно, самые яркие проявления импрессионизма – это живопись и музыка. Поэтические образы здесь описываются не напрямую, а передаются через призму восприятия композитора или художника. Происходит игра света, звука, воображения. Эти впечатления особенно интересно переданы именно в музыке, поэтому мы с большим удовольствием исполним данные шедевры для наших дорогих слушателей, - отметил художественный руководитель коллектива «Форте-трио» Тимур Урманчеев.

Государственное трио «Форте-трио» регулярно представляет казахстанское искусство на самых престижных мировых площадках, участвует во многих международных музыкальных фестивалях. Художественный руководитель творческого коллектива – известный пианист, Заслуженный деятель Казахстана Тимур Урманчеев. В состав ансамбля также входят лауреаты международных конкурсов первая скрипка Государственного симфонического оркестра Казахстана Еркебулан Сапарбаев, виолончелист Мурат Нарбеков.

Музыканты с большим воодушевлением готовятся к предстоящему выступлению. Исполнение трио для фортепиано, скрипки и виолончели М. Равеля требует от артистов высшей степени виртуозности, музыкальности, чувства ансамбля и искусства интерпретации. Наряду с предстоящей премьерой, в этот вечер прозвучит фортепианное трио соль мажор родоначальника направления музыкального импрессионизма К. Дебюсси. Блестящие сочинения великих композиторов Клода Дебюсси и Мориса Равеля – наиболее значимые трио, написанные в стиле импрессионизма. Благодаря яркому контрасту, они представляют собой идеальное сочетание для концертной программы.

Слушателям также предложат: «Вечное движение» – третью часть сонаты для скрипки и фортепиано М. Равеля, прелюдии К. Дебюсси, элегию для виолончели и фортепиано Г. Форе. Концерт украсят картины французских художников-импрессионистов.

Начало концерта в 19:00.