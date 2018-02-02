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Тенге укрепился на утренних торгах

2 февраля 2018, 11:22

В обменниках доллар покупают/продают по 321,5-322,5 тенге.

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась утренняя торговая сессия, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара США составил 321,51 тенге за доллар (-1,22 тенге) при объеме торгов 41,55 млн USD (+23,65 млн USD).

Средневзвешенный курс китайского юаня составил 51,1557 тенге за юань (-0,1429 тенге), объем торгов – 700 тыс. юаней.

В обменниках доллар покупают/продают по 321,5-322,5 тенге, евро по 399, 402,5, рос.рубль – 5,72-5,8 тенге.

В торгах приняли участие 22 члена валютного рынка KASE.


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