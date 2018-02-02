Казахстанских туристов будут страховать ассистанс-компании

Стоимость страховки будет составлять не больше доллара в день.

На круглом столе в Мажилисе Парламента РК по законопроекту «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам страхования и страховой деятельности» обсуждался переход к обязательному страхованию имущественных интересов самого туриста, выезжающего за рубеж, передает корреспондент Zakon.kz.

«В целях защиты казахстанских туристов законопроект предусматривает переход к обязательному страхованию имущественных интересов самого туриста, выезжающего за рубеж», - сказал заместитель председателя Национального банка РК Жанат Курманов.

По его словам, страхование выезжающего туриста будет осуществляться туроператором в сфере выездного туризма по одной из программ обязательного страхования в привязке к стране и количеству дней поездки.

«Программы соответствуют международным требованиям и продуктам и включают базовые социальные риски, связанные с причинением вреда жизни и здоровью туриста - несчастный случай, экстренная/неотложная помощь, репатриация. Законодательная инициатива также предусматривает предоставление оперативной организации страховой защиты туристу специализированными организациями (ассистанс компаниями) в виде денег и (или) в натурально-вещественной форме через техническое, медицинское содействие вследствие наступления страхового случая», - перечислил замглавы финрегулятора.

Как добавил Ж. Курманов, за счет расширенного охвата стоимость страхования будет невысокой.

«Около 340 (примерно один доллар) тенге в день. Страховое покрытие - от 3,4 до 17 млн тенге», - заключил он.

Ассистанс - это компания-посредник, организующая наиболее оптимальный порядок всех действий клиники, страховой компании и туриста при наступлении страхового случая. Ее главная задача - помощь, организация и контроль за надлежащим выполнением своих обязательств каждой стороной договора: клиника должна оказать туристу все согласованные со страховой компанией медицинские услуги, страховая должна своевременно оплатить лечение туриста в соответствие с условиями туристической страховки, в то время как сам турист должен лишь своевременно позвонить в ассистанс и следовать указаниям оператора.

Ксения Давыдова, Астана