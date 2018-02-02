Премьер министр Армении поделился опытом внедрения цифровой трансформации

К 2030 году в Армении намерены достичь 100% показателя цифровизации по линии услуг государства и бизнеса.

В Алматы по инициативе Главы государства Нурсултана Назарбаева проходит форум «Цифровая повестка дня в эпоху глобализации», сообщает Zakon.kz.

В рамках форума обсуждаются актуальные вопросы развития инноваций и технологического предпринимательства, базовые интеграционные проекты, цифровизация промышленности и цифровая трансформация сельского хозяйства в Евразийском экономическом союзе.

Премьер министр Армении Карен Карапетян рассказал о стратегическом направлении цифровой трансформации.

«Цифровая повестка - это ускоренное продвижение по шести стратегическим направлениям цифровой трансформации. Это цифровое правительство, цифровые навыки, инфраструктура, кибербезопасность, частный сектор и институциональные основы. Мы в прошлом году создали фонд «Цифровая Армения». Проработали программу развития до 2030 года и обозначили для себя пару критериев, чего мы хотим достичь (…). Согласно этому документу, к 2030 году мы намерены достичь 100% показателя по линии услуг «государства и бизнес» и 80% показателя цифрового взаимодействия по линии услуг государства и граждан», - сказал премьер министр Армении.

Напомним, для участия в заседании Евразийского межправсовета и форума в Алматы прибыли премьер-министр России Дмитрий Медведев, а также главы правительств Армении - Карен Карапетян, Беларуси - Андрей Кобяков, Кыргызстана - Сапар Исаков.

В работе форума принимают участие главы правительств стран СНГ, ведущие международные эксперты в области ИКТ из США, Сингапура, Швейцарии, Великобритании, Австрии, России, Украины, руководители госорганов Казахстана и стран СНГ, представители отечественных и иностранных корпораций, бизнес-сообществ и более 150 представителей казахстанских и зарубежных СМИ.