ПРЕСС-РЕЛИЗ о посещении следственно-арестованного Искандера ЕРИМБЕТОВА мониторинговой группой

в составе Жемис ТУРМАГАМБЕТОВОЙ, исполнительного директора Общественного фонда «Хартия за права человека и Евгения ЖОВТИСА, директора Казахстанского международного бюро по правам человека и соблюдению законности

Посещение было осуществлено в связи с запросом Нильса МЕЛЬЦЕРА, Специального докладчика ООН по вопросу о пытках и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видах обращения и наказания, от 26 января 2018 года (Ref. UA KAZ 2/2018), направленным Правительству Республики Казахстан и касающимся обращения с господином И.Еримбетовым, которое предположительно содержало признаки пыток и других видов жестокого или унижающего достоинство обращения и наказания. Запрос содержал информацию, представленную Спецдокладчику адвокатом и близкими родственниками г-на Еримбетова.

Посещение было организовано при содействии Министерства иностранных дел РК, Министерства юстиции РК и Министерства внутренних дел РК, что можно рассматривать как весьма положительный шаг со стороны Правительства Республики Казахстан для объективной и беспристрастной оценки информации, содержащейся в запросе Спецдокладчика. Мы также отмечаем готовность руководства Комитета уголовно-исполнительной системы Министерства внутренних дел РК (КУИС МВД РК) и администрации учреждения, где содержится г-н Еримбетов, к сотрудничеству, представление всех документов и материалов, запрошенных мониторинговой группой, а также ответы на наши вопросы.

В ходе посещения, которое имело место 1 февраля 2018 года с 10.30 до 12.40, мы имели возможность ознакомиться с рядом документов учреждения, касающихся г-на Еримбетова, и нам также была предоставлена возможность конфиденциальной встречи с г-ном Еримбетовым, которая длилась более часа. Кроме того, при подготовке данной справки мы имели возможность получить информацию от адвоката г-на Еримбетова.

Мы также с удовлетворением воспринимаем информацию о возбуждении уголовного дела по факту сообщения о пытках и других видах жестокого или унижающего достоинство обращения в отношении г-на Еримбетова и надеемся на независимое и беспристрастное расследование с привлечением независимых экспертов.

Результаты посещения нами были оформлены в виде справки, которая направлена Правительству РК для передачи Спецдокладчику, которые могут принять решение о её публичном распространении.

Несмотря на то, что полностью подтвердить или опровергнуть информацию, содержащуюся в запросе Спецдокладчика, при помощи бесспорных вещественных и иных доказательств, полученных в ходе посещения, нам не представилось возможным, что требует независимого полномасштабного расследования с привлечением независимых экспертов, в том числе психологов, мы смогли сделать ряд выводов, которые отражают нашу серьёзную озабоченность ситуацией, в которой находится г-н Еримбетов.

В ходе конфиденциальной беседы с г-ном Еримбетовым мы отметили то, что он находится в подавленном состоянии, запуган и серьёзно опасается за свою безопасность, хотя при этом, в основном, он подтверждает информацию, содержащуюся в запросе Спецдокладчика. Кроме того, мы отметили болезненный вид г-на Еримбетова - повышенную температуру, сухой кашель, покрасневшие глаза. Мы выявили также ряд проблем, связанных с содержанием г-на Еримбетова, деятельностью медсанчасти и реагированием на жалобы и заявления адвокатов и близких родственников г-на Еримбетова.

По результатам посещения мониторинговая группа рекомендовала с учётом состояния здоровья г-на Еримбетова оказать ему срочную медицинскую помощь, включая, возможно, помещение в медсанчасть и осмотр квалифицированным терапевтом. Поскольку полную ответственность за безопасность следственно-арестованных несет администрация учреждения, мы рекомендовали помещение г-на Еримбетова в условия, которые будут удовлетворять его с точки зрения обеспечения безопасности. Мы также с учётом психологического состояния г-на Еримбетова рекомендовали проведение его осмотра и оказание психологической помощи независимым специалистом-психологом. Кроме того, расследование уголовного дела по сообщению о пытках и других видах жестокого обращения с г-ном Еримбетовым необходимо осуществлять объективно и беспристрастно и подкрепить независимой психологической экспертизой.

Жемис Турмагамбетова

Евгений Жовтис

г.Алматы, 2 февраля 2018 г.