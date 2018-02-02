Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (777) 323-45-00
 
Новости за сегодня

Посол США: Мы хотим облегчить доступ казахстанцев в Америку

2 февраля 2018, 11:59

Я не знаю, как скоро будет безвизовый режим между США и Казахстаном, но я не исключаю, что когда-то это станет возможно - Д. Крол.

Посол США в РК Джордж Крол на круглом столе, посвященном визиту президента Нурсултана Назарбаева в Вашингтон, а также перспективам дружбы и сотрудничества между США и Казахстаном рассказал о работе по облегчению визового режима для казахстанцев, передает корреспондент Zakon.kz.

«Визовая политика США в основном касается многих агентств: правительства США, государственного департамента. Мы хотим расширить и обличить доступ казахстанцев в Америку», - сказал он.

При этом посол напомнил, что сейчас Америка выдает визы сроком на 10 лет.

«Раньше было 5 лет. Посмотрим, как мы сможем расширить это дальше. Я не знаю, как скоро будет безвизовый режим между США и Казахстаном, но я не исключаю, что когда-то это станет возможно. Но сейчас мы постепенно это расширяем», - пояснил Д. Крол.

Ксения Давыдова, Астана

Фото: Cyprus Inform


Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...