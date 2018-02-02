Форум "Цифровая повестка в эпоху глобализации"

Сегодня в Алматы по инициативе главы государства Нурсултана Назарбаева проходит форум «Цифровая повестка дня в эпоху глобализации», в рамках которого будут обсуждены актуальные вопросы развития инноваций и технологического предпринимательства, базовые интеграционные проекты, цифровизация промышленности и цифровая трансформация сельского хозяйства в Евразийском экономическом союзе

Главная цель форума - выработать совместные меры, которые позволят ускорить развитие собственных цифровых экономик, повышая их конкурентоспособность, а также на основе страновых преимуществ и региональной интеграционной трансформации выработать пути для последующего получения дивидендов.



В работе Форума также принимают участие Премьер-министры Армении — К.Карапетян, Беларуси — А. Кобяков, Казахстана — Б. Сагинтаев, Кыргызстана — С. Исаков, России — Д. Медведев, а также официальные делегации Азербайджана и Таджикистана.