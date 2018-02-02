Дмитрий Медведев внес «ложку дегтя» на форуме в Алматы

Премьер-министр России Дмитрий Медведев выступил на форуме «Цифровая повестка дня в эпоху глобализации», организованном по инициативе главы государства Нурсултана Назарбаева, сообщает Zakon.kz.



В начале своей речи Медведев выразил благодарность президенту Казахстана Н.Назарбаеву за инициативу проведения форума и сказал, что внесёт «ложку дегтя» в радужные прогнозы коллег по развитию цифровизации в мире.

«Не нужно думать, что мы все, даже самые развитые страны, сможем продвинуть цифровую повестку дня за ограниченное время. Слишком велики различия между странами, слишком велико то, что называется цифровым неравенством. Я помню «восьмерку» в 2000 году. Тогда впервые лидеры стран обсуждали такую тему как цифровой разрыв или цифровое неравенство. Можно ли сказать, что мы за эти годы его преодолели? Конечно, нет. (…), сказал премьер-министр России. - Но цифровое неравенство не преодолено. А это ключевая вещь. До тех пор пока цифровое неравенство будет сохраняться не только между странами нашей «пятерки», СНГ, или в Европе и Азии, а вообще на планете - невозможно говорить о том, что цифровая повестка дня стала универсальной».

Напомним, для участия в заседании Евразийского межправсовета и форума в Алматы прибыли премьер-министр России Дмитрий Медведев, а также главы правительств Армении - Карен Карапетян, Беларуси - Андрей Кобяков, Кыргызстана - Сапар Исаков.

В работе форума принимают участие главы правительств стран СНГ, ведущие международные эксперты в области ИКТ из США, Сингапура, Швейцарии, Великобритании, Австрии, России, Украины, руководители госорганов Казахстана и стран СНГ, представители отечественных и иностранных корпораций, бизнес-сообществ и более 150 представителей казахстанских и зарубежных СМИ.

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