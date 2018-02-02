Вопросы сотрудничества обсудили Госсекретарь РК и посол ОАЭ

Она отметила значимость продолжения активного взаимодействия между МФЦ «Астана» и эмиратскими финансовыми центрами.

Состояние взаимодействия между Казахстаном и Эмиратами, а также перспективы политического, экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества обсудили Государственный секретарь Гульшара Абдыкаликова и посол Объединенных Арабских Эмиратов в РКМухаммед аль-Джабер, сообщает Zakon.kz со ссылкой на сайт Акорды.

«Благодаря тесным и доверительным связям между Президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым и Главой ОАЭ шейхом Халифой Аль Нахаяном между нашими странами установлены близкие отношения, - сказала Государственный секретарь.

Г. Абдыкаликова отметила, что Казахстан приступил к реализации Послания Главы государства «Новые возможности развития в условиях четвертой промышленной революции», предусматривающего внедрение элементов Индустрии - 4.0. и вхождение в тридцать самых развитых стран мира.

«Мы являемся непостоянным членом Совета Безопасности ООН. Совсем недавно в своем выступлении на заседании Совбеза Президент страны Н.Назарбаев акцентировал внимание на важности политического доверия и системного диалога в международной жизни, - сказала Г.Абдыкаликова.

Она также отметила значимость продолжения активного взаимодействия между Международным финансовым центром «Астана» и эмиратскими финансовыми центрами.

В завершение встречи Госсекретарь поблагодарила Мухаммеда аль-Джабера за активное участие Объединенных Арабских Эмиратов в международной специализированной выставке «АСТАНА ЭКСПО-2017» и выразила уверенность, что следующая выставка ЭКСПО-2020 в Дубае пройдет на самом высоком уровне.

«Казахстан заинтересован в установлении с ОАЭ полноценного стратегического партнерства и примет активное участие в работе выставки ЭКСПО-2020», - сказала Г. Абдыкаликова.

Для справки: Товарооборот между РК и ОАЭ за период с января по ноябрь 2017 г. составил 590,3 млн. долл. С 2005 по 2017 гг. валовый приток прямых иностранных инвестиций из Эмиратов в Казахстан составил порядка 2 млрд. долл.

В Казахстане действуют 233 совместных предприятий с участием эмиратского капитала. Крупнейшим двусторонним инвестиционным проектом является строительство многофункционального комплекса «Абу Даби Плаза» стоимостью 1,2 млрд долларов.