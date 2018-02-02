Сагинтаев о цифровизации: Мы успели запрыгнуть в последний вагон

В Казахстане о цифровизации в области госуслуг начали говорить около 10 лет назад.

Правительство и бизнес-сообщество Казахстана уже два года "живет" цифровой повесткой. Об этом на форуме "Цифровая повестка в эпоху глобализации" сказал премьер-министр РК Бакытжан Сагинтаев, передает Zakon.kz.

"Мы много говорили о том, что поезд еще не ушел, только идет отправление, надо успеть запрыгнуть в последний вагон. И я считаю, что мы успели, запрыгнули. Отрадно, что когда мы зашли в купе этого последнего вагона, то увидели своих друзей и коллег (прим.ред. - из стран СНГ). В одиночку мы бы не смогли", - сказал глава Кабмина Казахстана.

Сагинтаев отметил, что в Казахстане о цифровизации в области госуслуг начали говорить около 10 лет назад.

"Мы внедряли тогда портал egov.kz. Мы, конечно, видим, что отстаем от того, что от нас хочет получить общество. Поэтому мы пересматриваем свою работу и поставили цель до 80% госуслуг оказывать электронным способом", - добавил он.

Сагинтаев указал на важность инфраструктуры, потому как Казахстан имеет большую территорию.

"Мы все города страны обеспечили интернетом и почти 7 тысяч сельских населенных пунктов. К 2020 году у нас есть цель - обеспечить доступом в Интернет все населенные пункты. Мы говорим о вовлеченности населения в цифру. Это должно быть модным. Если ты еще используешь бумажные варианты, то ты уже отстал, каменный век у тебя, уже никто не пользуется этим, не модно", - сказал он.

Премьер-министр Казахстана в своей речи также отметил важность вопросов образования, подготовки достаточного количества специалистов, усиления контактов со специалистами из стран СНГ и, конечно, вопрос кибербезопасности.

Напомним, мероприятие проходит по инициативе нашего президента. Главная цель форума - выработать совместные меры, которые позволят ускорить развитие собственных цифровых экономик, повышая их конкурентоспособность, а также на основе страновых преимуществ и региональной интеграционной трансформации выработать пути для последующего получения дивидендов.

В работе форума принимают участие главы правительств стран СНГ, ведущие международные эксперты в области ИКТ, руководители госорганов Казахстана и стран СНГ, представители отечественных и иностранных корпораций, бизнес-сообществ и более 150 представителей казахстанских и зарубежных СМИ.

На тематических сессиях мероприятия будут обсуждаться вопросы инновационного и технологического предпринимательства, а также цифровизации промышленности и Индустрии 4.0.

Все новости по теме читайте здесь.

На портале Zakon.kz можно посмотреть прямую трансляцию форума.

Фото: astanatimes.com