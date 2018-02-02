Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (777) 323-45-00
 
Новости за сегодня

Израильские военные атаковали наблюдательный пункт ХАМАС

2 февраля 2018, 12:12

Информации о пострадавших при обмене ударами не поступало.

Израильские военные ударом по наблюдательному пункту палестинских боевиков ответили на ракету, выпущенную минувшей ночью из сектора Газа, сообщает РИА Новости со ссылкой на армейскую пресс-службу.

Информации о пострадавших при обмене ударами не поступало.

"В ответ на ракету, выпущенную по югу Израиля, авиация атаковала наблюдательный пункт ХАМАС в южной части сектора Газа", — сообщили военные в пресс-релизе.

Армия добавила, что считает исламистское движение ХАМАС ответственным за любые агрессивные действия с территории подконтрольного ему анклава и ждет, что оно обеспечит соблюдение перемирия всеми палестинскими фракциями.

Фото: © AFP 2018 / Jack Guez


Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...