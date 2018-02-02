Израильские военные атаковали наблюдательный пункт ХАМАС

Информации о пострадавших при обмене ударами не поступало.

Израильские военные ударом по наблюдательному пункту палестинских боевиков ответили на ракету, выпущенную минувшей ночью из сектора Газа, сообщает РИА Новости со ссылкой на армейскую пресс-службу.

Информации о пострадавших при обмене ударами не поступало.

"В ответ на ракету, выпущенную по югу Израиля, авиация атаковала наблюдательный пункт ХАМАС в южной части сектора Газа", — сообщили военные в пресс-релизе.

Армия добавила, что считает исламистское движение ХАМАС ответственным за любые агрессивные действия с территории подконтрольного ему анклава и ждет, что оно обеспечит соблюдение перемирия всеми палестинскими фракциями.

Фото: © AFP 2018 / Jack Guez