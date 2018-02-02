Система электронных автополисов избавит рынок от фальшивок

В Мажилисе Парламента РК состоялся круглый стол по законопроекту «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам страхования и страховой деятельности», на котором управляющий директор ассоциации финансов РК Ерлан Бурабаев отметил, что данные поправки «долгожданные», передает корреспондент Zakon.kz.

«В части того, что на финансовом рынке давно наблюдается уже активное внедрение финансовых технологий, в особенности в банковском секторе. Мы видим, как внедряется дистанционное обслуживание населения, в том числе по банковском продуктам, но страховой рынок отстает от этого. Существующее законодательство ограничивает страховые компании в предоставлении новых страховых услуг и совершенствовании системы страхования», - пояснил он.

В качестве примера представитель организации привел то, что в настоящее время страховые компании имеют возможность заключать договора дистанционно, но текущие требования об обязательной выдаче бумажного полиса или договора в бумажном виде, в том числе для предоставления, предъявления их уполномоченным органам под тип Дорожной полиции делают этот процессе бессмысленным.

«Все равно, получается, мы продадим этот полис, но в любом случае страхователю нужно иметь бумажный полис, чтобы предъявлять его. Предлагаемые изменения, предложения по электронному страхованию должны защитить потребителей страховых услуг, так как по оценкам страховых организаций, сейчас на рынке обращается от 10 до 20% фальшивых полисов автострахования. Даже в принципе потребители могут не знать, что у них на руках фальшивый полис. Через систему электронных полисов, мы считаем, что это практически будет аннулировано», - проинформировал Е. Бурабаев.

По его мнению, предлагаемые поправки обеспечат возможность заключение договоров страхования, в том числе через вебсайт страховых компаний, исключат требования по наличию бумажного договора и оптимизируют расходы страховых компаний.

«Это для нас важный момент. Другим вопросом является обязательное страхование гражданско-правовой ответственности туроператора и турагента. Существующий закон нацелен на защиту имущественных интересов туроператора и турагента, а не самого туриста. В рамках законопроекта предлагается перейти от обязательного страхования ГПО к страхованию самого туриста. При этом туроператор будет страховать своих туристов от несчастного случая и на случай заболеваний», - сказал спикер.

Как отметил глава ассоциации, сейчас данный вид страхований, «естественно, добровольный, в некоторых случаях добровольно-принудительный».

«Но, действительно, туристы, которые выезжают, некоторые, которые не приобрели полис медстрахования, сталкиваются с ситуацией, если они попадают в несчастный случай, им некому оказать соответствующую помощь и они обращаются к консулам, в посольства и тому подобное. И в ФБ или куда-то еще, в соцсети сбрасывают: «помогите оказать содействие». В данном случае, если предоставляется услуга туроператором или турагентами, мы считаем, что это, действительно, защитит интересы потребителей страховых услуг (…)», - подчеркнул он.

Ксения Давыдова, Астана

Фото: Фарпост