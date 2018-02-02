Казахстанские легкоатлетки завоевали две золотые медали на чемпионате Азии

Две золотые и одну бронзовую медали завоевали казахстанские спортсменки в первые часы стартовавшего 1 февраля в Тегеране чемпионата Азии по легкой атлетике в помещении, передает Zakon.kz.

В беге на 3000 метров первенствовала Татьяна Нерознак из Костанайской области. Соперницы у нее были серьезные – серебряная медалистка Азиатских игр-2017 Садживани Джадхав из Индии, известная японская бегунья Чикако Мори и победительница прошлогоднего мемориала Гусмана Косанова Гульшаной Сатарова из Кыргызстана.

Накануне своего выступления спортсменка отметила, что для нее дорожка спорткомплекса «Афтаб Энгелаб» является слишком жесткой. Однако это не помешало Нерознак одержать убедительную победу. Время новой чемпионки Азии в беге на 3000 метров – 9 минут и 33.65 секунды. Причем исход борьбы был ясен задолго до финиша, что позволило казахстанской бегунье даже поберечь силы перед выступлением в Тегеране 3 февраля на другой дистанции – 1500 метров. Серебряная медалистка Гульшаной Сатарова проиграла победительнице более 14 (!) секунд – 9:48.03.

Вторая золотая медаль в казахстанской команде - на счету Ирины Эктовой из Северо-Казахстанской области.

В первый день чемпионата Азии в Тегеране ей не было равных в тройном прыжке – 13.79 метров. Ирина показывает завидную стабильность, уже не в первый раз в новом году демонстируя прыжки под 14 метров. И хотя в секторе собралась представительная компания, Эктова победила с заметным превосходством. На втором месте - бронзовый призер летнего чемпионата Азии-2017 Шиина.

Хеллскал из Индии (13.37), на третьем - чемпионка Азии в прыжках в длину вьетнамка Тхи Тху Тхао (13.22). Четвертый результат – у Марии Овчинниковой (13.00) из Карагандинской области.

В прыжках в высоту бронзовой медалисткой стала вчерашняя юниорка Надежда Дубовицкая из Восточного Казахстана – 1.80. Такая же высота и у Сепидех Таваколи из Ирана, оказавшейся второй благодаря меньшему количеству затраченных попыток. Золото в этом виде досталось бесспорному лидеру в Азии в прыжках в высоту Надие Дусановой из Узбекистана – 1.87. Но не стоит забывать, что Дубовицкой только – 19, а путь на пьедестал почета крупных азиатских соревнований она уже проложила.

В беге на 60 метров в финал пробились обе казахстанские участницы – алматинка Виктория Зябкина и карагандинка Рима Кашафутдинова. Решающий забег в этом виде перенесен на завтра. На дистанции 400 метров в финал уверенно вышли Светлана Голендова из Жамбылской области и Элина Михина из Восточного-Казахстана, выиграв свои предварительные забеги.