Двухэтажный частный дом сгорел в Астане

Ночью 2 февраля в Астане сгорел частный жилой дом, передает Zakon.kz со ссылкой на официального представителя Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД РК Руслана Иманкулова.

"2 февраля около трех часов ночи на пульт дежурного диспетчера Службы пожаротушения Астаны поступило сообщение о загорании дома в ЖМ «Новая Ильинка». По вызову незамедлительно выехал личный состав на специализированной пожарной технике. По прибытии органов государственной противопожарной службы установлено, что пожар происходит в двухэтажном частном жилом доме", - сообщил Иманкулов.

Площадь пожара, по предварительным данным, составила порядка 200 кв.м.

"Усилиями 24 пожарных при использовании 6 единиц специализированной пожарной техники огонь локализован в половине пятого утра, еще через полчаса ликвидирован полностью. Жертв и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается", - добавил представитель КЧС.

Из соцсетей стало известно, что в сгоревшем доме жила семья из 6 человек, в том числе двое детей. В результате пожара семья лишилась всего.

фото: Шекенов Мирас/Facebook

Комитет по ЧС МВД РК в очередной раз призывает население к соблюдению элементарных правил пожарной безопасности.

"Комитет по чрезвычайным ситуациям МВД РК проводит регулярную профилактическую работу — сходы, встречи с населением, выступления через СМИ. Однако, не всегда к предупреждениям спасателей граждане относятся серьезно. Мы живем в век информационных технологий, когда все, что нам необходимо знать для собственной безопасности, лежит на поверхности. Осталось, чтобы мы сами позаботились о том, чтобы изучить эти правила безопасности, в том числе и по линии предупреждения пожаров, потому что мы первые, кто ответственен за свою жизнь и жизни наших близких", - резюмировал Иманкулов.

фото: КЧС МВД РК