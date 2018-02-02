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В Каире полиция обнаружила "фабрику донорских органов"

2 февраля 2018, 12:28

Прием таких "пациентов" вела в своем частном кабинете одна из задержанных врачей.

Банду врачей и посредников, занимавшихся торговлей донорскими почками, раскрыла египетская полиция Каира, пишет РИА Новости со ссылкой на новостной портал "Йоум7".

Преступники через посредников находили нуждавшихся в деньгах "доноров", которых убеждали за 25 тысяч египетских фунтов (порядка 1,4 тысячи долларов США) продать свою почку. Затем "доноры" приезжали в Каир, где несколько дней жили на съемной квартире и сдавали анализы. Прием таких "пациентов" вела в своем частном кабинете одна из задержанных врачей. Затем "донора" перевозили в частную клинику, где привлеченный к деятельности банды хирург проводил операцию.

Как рассказали жертвы преступников, пять тысяч фунтов (около 300 долларов) им выплачивали до операции, а остальные деньги можно было получить только после того, как находился следующий донор, поэтому бывших пациентов вынуждали искать новых пациентов "фабрики органов", в противном случае оплату за проданную почку они не получали.

В настоящий момент все члены банды задержаны, пострадавшие дают свидетельские показания.

Маргарита Кислова

Фото: © AFP 2018 / Mohamed el-Shahed


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