Алматинские антимонопольщики объяснили повышение тарифа на тепло и горячую воду

Алматинские антимонопольщики объяснили повышение тарифа на тепло и горячую воду. С нового года, напомним, расценки выросли на 8,3 процента, сообщает Zakon.kz со ссылкой на ТК «Алматы».

Это необходимо для снижения аварийности теплосетей, заверили специалисты. Таким образом, жители мегаполиса оплатили услуги монополиста за январь по повышенному тарифу, исключение составили лишь те жильцы, в чьих домах, есть приборы учёта тепла.

«Основные причины - это увеличение ремонтных работ, инвестиции, сырья и материалов, налогов и иных затрат компании. Данные проекты обсуждались на публичных слушаниях с участием общественности, представителями КСК, различных ассоциаций, экспертов данной области и иными заинтересованными лицами. Тариф на тепло по основным затратам, не считая газа, например, не изменялся с 12 года», - сообщил замруководителя Департамента комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей Алматы Бауыржан Кайырбек.

На конечную стоимость тепла и горячей воды непосредственно влияет рост цен на газ и уголь.Местный акимат уже неоднократно сдерживал тариф для населения, выделяя бюджетные средства. Специалисты антимонопольного комитета заявляют - до конца отопительного сезона «Алматинские тепловые сети» уже не поднимут цену за свои услуги. Ну а для того, чтобы коммунальные платежи не били по карману выгодно иметь теплосчетчик, считают они.

«Согласно действующему закону потребитель обязан иметь приборы учёта. Для потребителей, которые имеют приборы учёта тарифы на 36 процентов дешевле по сравнению с теми, у кого их нет. Вот, например, по адресу Байзакова, 200 есть жилой дом, у них имеется прибор учёта, и за декабрь они оплатили 10 тысяч тенге за отопление и горячую воду. Если бы прибора учёта не было, то оплата составила бы примерно 16-17 тысяч тенге», - прокомментировал замруководителя Департамента комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей Алматы Бауыржан Кайырбек.