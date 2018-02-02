В Алматы начал свою работу форум «Цифровая повестка в эпоху глобализации»

Сегодня в Алматы по инициативе президента Казахстана Нурсултана Назарбаева проходит форум «Цифровая повестка в эпоху глобализации», передает Zakon.kz.

В октябре 2017 года в ходе заседания Высшего Евразийского экономического совета главы государств-членов ЕАЭС утвердили основные направления цифровой повестки до 2025 года, а также поддержали инициативу Нурсултана Назарбаева о проведении специальной встречи по цифровизации экономики ЕАЭС.

Главная цель форума - выработать совместные меры, которые позволят ускорить развитие собственных цифровых экономик, повышая их конкурентоспособность, а также на основе страновых преимуществ и региональной интеграционной трансформации выработать пути для последующего получения дивидендов.

Согласно международным рейтингам, Азербайджан имеет хорошие показатели по онлайн услугам и развитию инфраструктуры электронного правительства. В Беларуси наиболее высоко оценен индекс человеческого капитала. Кыргызстан с 2016 года заметно улучшил показатели по онлайн услугам и человеческому капиталу. Россия обеспечивает своему населению доступность технологий и имеет хорошие показатели по электронным услугам и сервисам.

В Узбекистане состоялся запуск сразу нескольких электронных платформ, включая Порталы открытых данных и ЖКХ, систему общественного обсуждения проектов нормативно-правовых актов. Армения была одной из первых стран, запустивших LTE-сеть в регионе СНГ. Молдова имеет динамичный и конкурентный рынок телекоммуникаций. Таджикистан улучшил свои показатели по развитию инфраструктуры, качеству знаний населения, бизнесу и инновациям.

Казахстан был в числе первых стран СНГ, начавших внедрение электронных госуслуг на едином портале электронного правительства с применением цифровой подписи.

В прошлом году запущена Третья модернизация Казахстана. Успешно реализуется Программа индустриализации. Принята комплексная программа по цифровой трансформации, призванная обеспечить ускоренную технологическую модернизацию экономики - «Цифровой Казахстан».

В работе форума принимают участие главы правительств стран СНГ, ведущие международные эксперты в области ИКТ из США, Сингапура, Швейцарии, Великобритании, Австрии, России, Украины, руководители госорганов Казахстана и стран СНГ, представители отечественных и иностранных корпораций, бизнес-сообществ и более 150 представителей казахстанских и зарубежных СМИ.

На тематических сессиях мероприятия будут обсуждаться вопросы инновационного и технологического предпринимательства, а также цифровизации промышленности и Индустрии 4.0.