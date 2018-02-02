Казахстанских туристов будут страховать ассистанс-компании

Казахстанских туристов будут страховать ассистанс-компании. Об этом сообщил заместитель председателя Национального банка РК Жанат Курманов на совместном заседании комитета по финансам и бюджету и Совета по экономической политике при фракции партии «Нур Отан» в Мажилисе Парламента РК, передает «Казинформ».

На заседании обсуждался проект закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам страхования и страховой деятельности», находящийся на рассмотрении Мажилиса.

«Важным элементом законопроекта является защита казахстанских туристов за рубежом. Вы знаете, что было очень много проблем при выезде казахстанских туристов за рубеж, и оказывалось, что на месте казахстанский турист не защищен. То есть, он может предъявить претензии туроператору только по возвращении в Казахстан, и вынужден это доказывать только в судебном порядке. Поэтому, в целях защиты казахстанских туристов, законопроект переориентирует обязательное страхование гражданско-правовой ответственности туроператоров, турагентств на непосредственное страхование имущественных интересов самого туриста, выезжающего за рубеж. Это соответствует международным требованиям по продуктам, включая базовые социальные риски, с которыми сталкивается турист за рубежом, связанные с причинением вреда жизни и здоровью туриста. Законодательная инициатива предусматривает предоставление оперативной организации страховой защиты туриста специализированными организациями - ассистанс-компаниями. В мире существуют целые международные сети, которые на местах могут оказать непосредственную помощь туристу, если наступает страховой случай», - сказал Ж.Курманов.

По его словам, предусмотренное законопроектом страховое покрытие соответствует требованиям, которые предъявляют страны при въезде туристов на их территорию. Стоимость страховки за счет массовости и охвата будет составлять примерно около одного доллара в день. Для туристов и туроператоров это не будет большой нагрузкой, а туристы будут защищены.

Такая страховка будет вшита в туристические пакеты, приобретаемые казахстанскими туристами. Ассистанс - это компания-посредник, организующая наиболее оптимальный порядок всех действий клиники, страховой компании и туриста при наступлении страхового случая. Ее главная задача - помощь, организация и контроль за надлежащим выполнением своих обязательств каждой стороной договора: клиника должна оказать туристу все согласованные со страховой компанией медицинские услуги, страховая должна своевременно оплатить лечение туриста в соответствие с условиями туристической страховки, в то время как сам турист должен лишь своевременно позвонить в ассистанс и следовать указаниям оператора.