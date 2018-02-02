Назарбаев: Мир вступает в эру стремительных технологических изменений

В Алматы начал свою работу форум «Цифровая повестка в эпоху глобализации». Приветственное слово к участникам форума от имени президента Казахстана Нурсултана Назарбаева зачитал премьер-министр РК Бакытжан Сагинтаев, передает Zakon.kz.

Как отметил в своей речи президент, мир вступает в эру стремительных и кардинальных технологических изменений. Эффективная цифровизация становится ключевым фактором ускоренного развития национальных экономик и роста качества жизни населения.

«Ведущие страны мира и их объединения, такие как G20 и Европейский Союз, приняли свои стратегические документы по цифровизации. Наш Евразийский Экономический Союз также принял цифровую повестку до 2025 года», - отметил президент.

По его словам, сегодняшний форум является важным шагом в реализации этой повестки.

«Наличие общего рынка требует выработки совместных подходов и мер в вопросах цифровизации. Объединение усилий даст синергетический эффект для развития ЕАЭС в целом и каждой страны в отдельности. Уверен, что данное мероприятие позволить выработать необходимые решения и будет способствовать укреплению сотрудничества», - подытожил он.

Напомним, мероприятие проходит по инициативе нашего президента. Главная цель форума - выработать совместные меры, которые позволят ускорить развитие собственных цифровых экономик, повышая их конкурентоспособность, а также на основе страновых преимуществ и региональной интеграционной трансформации выработать пути для последующего получения дивидендов.

В работе форума принимают участие главы правительств стран СНГ, ведущие международные эксперты в области ИКТ, руководители госорганов Казахстана и стран СНГ, представители отечественных и иностранных корпораций, бизнес-сообществ и более 150 представителей казахстанских и зарубежных СМИ.

На тематических сессиях мероприятия будут обсуждаться вопросы инновационного и технологического предпринимательства, а также цифровизации промышленности и Индустрии 4.0.