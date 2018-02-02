В выходные дни казахстанцев ожидает холодная погода
В большинстве областей республики местами пройдут снег, метель, сильный порывистый ветер.
В предстоящие выходные дни погоду в Казахстане будут определять циклон и связанные с ним атмосферные фронты, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".
В большинстве областей республики местами ожидаются снег, метель, сильный порывистый ветер, на юге страны гололёд, туман.
После кратковременного потепления, уже в понедельник казахстанцев ожидает очередное понижение температуры воздуха.
Исключение составят западные области. Здесь температура продолжит повышаться и будет на 3-8 градусов выше нормы. На остальной территории Казахстана температура воздуха в эти дни предполагается близкой к средним многолетним значениям.
Фото: Вести-Томск
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