В выходные дни казахстанцев ожидает холодная погода

В предстоящие выходные дни погоду в Казахстане будут определять циклон и связанные с ним атмосферные фронты, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

В большинстве областей республики местами ожидаются снег, метель, сильный порывистый ветер, на юге страны гололёд, туман.

После кратковременного потепления, уже в понедельник казахстанцев ожидает очередное понижение температуры воздуха.

Исключение составят западные области. Здесь температура продолжит повышаться и будет на 3-8 градусов выше нормы. На остальной территории Казахстана температура воздуха в эти дни предполагается близкой к средним многолетним значениям.

Фото: Вести-Томск