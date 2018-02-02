Вмененное страхование появится в РК

В Мажилисе парламента РК состоялся круглый стол по поправкам в законодательство в сфере страхования и страховой деятельности, передает корреспондент Zakon.kz.

«С учетом международной практики законопроектом предусмотрено введение вмененного страхования. Опыт многих стран демонстрирует тенденцию перехода от традиционного обязательного страхования к его модифицированному виду - вмененному страхованию. Справочно: в законодательстве Франции имеется более 100 видов обязательного страхования, из них только 4 относятся к традиционному обязательному страхованию (порядок и условия страхования строго регламентированы отдельным законом), остальные - к вмененному», - сказал заместитель председателя Нацбанка РК Жанат Курманов.

При этом он отметил, что в Болгарии на законодательном уровне регламентировано 66 видов обязательного страхования, из них 2 относятся к обязательному страхованию, регламентированному отдельными специальными законами, остальные 64 - к вмененному страхованию.

«Преимуществом вмененного страхования является то, что при законодательно закрепленном требовании о наличии договора страхования и его существенных условиях детальные условия страхования определяются не специальным законом, а договором. Введение вмененного страхования позволит сторонам договора страхования предусмотреть гибкие условия страхования, отвечающие интересам клиента, улучшить страховые продукты и определить четкий перечень рисков», - пояснил замглавы финрегулятора.

Ксения Давыдова