Казахстанцы могут "просканировать" алкоголь на витрине

Если в торговой точке выявлен контрафакт, информация в режиме реального времени поступает в Управление государственных доходов.

С нового года вступил в силу обновлённый налоговый кодекс. В частности, изменения коснулись предпринимателей, которые реализуют алкогольную продукцию. Размер налога для них остался прежним, но оплатить его теперь можно четырьмя долями, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Первый канал Евразия.

Мобильное приложение, которое определяет поддельный алкоголь, должен отныне иметь каждый магазин, в котором продают напитки с градусом. В случае, если в торговой точке выявлен контрафакт, информация в режиме реального времени поступает в Управление государственных доходов. При этом программа имеет два варианта.

- Один из них - для налогоплательщиков, которые реализуют алкогольную продукцию для того, чтобы при приобретении алкогольной продукции они должны самостоятельно проверить данную продукцию. А есть возможность ещё для покупателей, это уже отдельная программа, которая скачивается на смартфоны, и вы можете проверить самостоятельно любую алкогольную продукцию, где вы приобретаете, - сообщил главный специалист отдела управления госдоходов Алмалинского района Бектас Адилгалиев.

Если же продавец не имеет необходимого программного обеспечения, налоговый орган вправе изъять его лицензию либо запретить продажу алкоголя. Всё это касается реализаторов, которые занимаются продажей алкоголя не первый год. Для новых игроков рынка наличие приборов идентификации будет обязательным условием при получении лицензии. Ещё одно новшество Налогового кодекса - лицензионный сбор теперь называется "плата" и оплатить его отныне можно четырьмя долями в течение года.

- Первая оплата идёт до 25 марта, до 25 июня, до 25 сентября и четвёртая оплата до 25 декабря. Ровными долями - это по 25 МРП (60 тысяч 125 тенге), - сообщил и.о руководителя отдела управления госдоходов Алмалинского района Алмалинского района.

ЗКТ: Это новшество значительно облегчит жизнь продавцам алкогольной продукции, которые в прошлом должны были не позднее 20-го июля оплатить сразу 100 МРП в случае розничной реализации и 200 МРП для оптовых реализаторов. Если же предприниматель оформил лицензию для продажи алкоголя, но передумал заниматься этим бизнесом, плату отныне он вносит только за фактически отработанное время.

Фото: kazpravda.kz.