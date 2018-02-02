Посол США: Мы хотим облегчить доступ казахстанцев в Америку

Посол США в РК Джордж Крол на круглом столе, посвященном визиту президента Нурсултана Назарбаева в Вашингтон, а также перспективам дружбы и сотрудничества между США и Казахстаном рассказал о работе по облегчению визового режима для казахстанцев, передает корреспондент Zakon.kz.

«Визовая политика США в основном касается многих агентств: правительства США, государственного департамента. Мы хотим расширить и обличить доступ казахстанцев в Америку», - сказал он.

При этом посол напомнил, что сейчас Америка выдает визы сроком на 10 лет.

«Раньше было 5 лет. Посмотрим, как мы сможем расширить это дальше. Я не знаю, как скоро будет безвизовый режим между США и Казахстаном, но я не исключаю, что когда-то это станет возможно. Но сейчас мы постепенно это расширяем», - пояснил Д. Крол.

Ксения Давыдова