Беларусь инициирует разработку программы цифровой трансформации ЕАЭС

Соответствующее предложение озвучил премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков сегодня в Алматы на пленарном заседании международного форума «Цифровая повестка в эпоху глобализации», передает корреспондент БЕЛТА.

Андрей Кобяков подчеркнул, что только скоординированные действия в рамках реализации общей цифровой повестки позволят ЕАЭС закрепиться на лидерских позициях как в масштабе евразийского континента, так и в мире. В этой связи премьер-министр предложил рассмотреть две белорусские инициативы.

Первая - интеграция цифровой инфраструктуры стран ЕАЭС, которая предполагает не только введение единых стандартов, но и общее управление физической инфраструктурой. Предлагается сформировать полноценные цифровые транспортные коридоры в направлении восток-запад. Вторая инициатива заключается в переходе от согласованной политики в цифровой сфере к единой стратегии стран - участниц союза.

«Мы видим, что на практике наши страны имеют не только различную скорость, но иногда и различное направление преобразований. Это касается и развития цифровой экономики, и законодательства. Вместо объединения усилий мы, в лучшем случае, движемся параллельным курсом», - констатировал премьер-министр. С учетом этого Беларусь предлагает разработать общую программу цифровой трансформации ЕАЭС, причем не на уровне общих принципов и подходов (они и так понятны), а с конкретными мероприятиями и сроками их реализации. «Только в этом случае мы сможем говорить о подлинной, а не декларативной интеграции в цифровой сфере», - считает Андрей Кобяков. Ранее главами государств ЕАЭС было одобрено заявление о цифровой повестке союза, приняты основные направления ее реализации и порядок проработки инициатив.

«Но практическая реализация идет, прямо скажем, крайне тяжело», - отметил глава белорусского правительства. Между тем страны союза многое делают на национальном уровне. В Беларуси информатизация объявлена приоритетом, страна сегодня занимает 32 место в мире по развитию информационно-коммуникационных технологий и намерена войти в топ-30 рейтинга.

Целью форума «Цифровая повестка в эпоху глобализации» является продвижение региона ЕАЭС в глобальной цифровизации, укрепление партнерства в этой сфере среди стран-участниц. Основная тема дискуссий - интеграция информационных систем государств союза. Программа состоит из пленарной сессии с участием премьер-министров стран СНГ, председателя коллегии ЕЭК и международных экспертов, а также тематических сессий «Инновации и технологическое предпринимательство», «Цифровая повестка ЕАЭС: инициативы и проекты», «Цифровизация промышленности (Индустрия 4.0)», «Цифровая трансформация сельского хозяйства в ЕАЭС». В работе форума принимают участие премьер-министры Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Узбекистана, официальные делегации Азербайджана и Таджикистана, а также представители ряда крупных международных IT-компаний.