Посол США в Казахстане назвал переговоры по Сирии в Астане эффективными

Переговоры по урегулированию ситуации в Сирии, которые проходили в Астане, были достаточно эффективны, считает посол США в Казахстане Джордж Крол, передает РИА Новости.

"Мы думаем, что эти переговоры были достаточно эффективные", — сказал Крол в пятницу на брифинге.

Он отметил, что следующий этап — политический. "Надо найти какое-то политическое решение", — заявил Крол.

По его словам, переговоры в Астане позволили уменьшить кровопролитие на территории Сирии. Посол также высоко оценил работу участников этих переговоров.

Площадка Астана принимает переговоры по военному аспекту сирийского урегулирования с января 2017 года. За это время был подписан меморандум о создании зон деэскалации в Сирии, было согласовано положение о совместной оперативной группе по мониторингу режима прекращения боевых действий в Сирии, достигнут ряд других договоренностей, которые позволяют начать разговор о политическом урегулировании.

© РИА Новости / Николай Лазаренко