Дмитрий Медведев о новых технологиях: Копите деньги!

Хотелось бы, чтобы премьер-министры и эксперты стали ближе к земле.

В ходе пленарного заседания на форуме в Алматы "Цифровая повестка в эпоху глобализации" премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев отметил вопрос дороговизны новых технологий, передает Zakon.kz.

"Хотелось бы, чтобы премьер-министры и эксперты стали ближе к земле, вернулись на реальную почву. То, что сейчас обсуждается здесь - связь пятого поколения, инфраструктура. Это все очень дорогие технологии. Копите деньги!" - сказал Медведев.

Ранее в ходе своей речи премьер-министр РФ отметил, что не нужно думать, что даже самые развитые страны смогут продвинуть цифровую повестку дня за ограниченное время.

"Слишком велики различия между странами, слишком велико то, что называется цифровым неравенством. Я помню «восьмерку» в 2000 году. Тогда впервые лидеры стран обсуждали такую тему как цифровой разрыв или цифровое неравенство. Можно ли сказать, что мы за эти годы его преодолели? Конечно, нет. (…), сказал премьер-министр России. - Но цифровое неравенство не преодолено. А это ключевая вещь. До тех пор пока цифровое неравенство будет сохраняться не только между странами нашей «пятерки», СНГ, или в Европе и Азии, а вообще на планете - невозможно говорить о том, что цифровая повестка дня стала универсальной".

Напомним, мероприятие проходит по инициативе президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Главная цель форума - выработать совместные меры, которые позволят ускорить развитие собственных цифровых экономик, повышая их конкурентоспособность, а также на основе страновых преимуществ и региональной интеграционной трансформации выработать пути для последующего получения дивидендов.

В работе форума принимают участие главы правительств стран СНГ, ведущие международные эксперты в области ИКТ, руководители госорганов Казахстана и стран СНГ, представители отечественных и иностранных корпораций, бизнес-сообществ и более 150 представителей казахстанских и зарубежных СМИ.

На тематических сессиях мероприятия будут обсуждаться вопросы инновационного и технологического предпринимательства, а также цифровизации промышленности и Индустрии 4.0.

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Фото: inosmi.ru