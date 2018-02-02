Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (777) 323-45-00
 
Новости за сегодня

Уснул в алкогольном опьянении с сигаретой: 50 человек эвакуировали из-за пожара в Алматы

2 февраля 2018, 13:02

В результате пожара отравились дымом двое человек.

Два человека пострадали в результате пожара в жилом комплексе "Мир" в Ауэзовском районе Алматы.

Пожар произошел по адресу Сулейменова, 24А.

По предварительным данным, хозяин квартиры уснул в алкогольном опьянении с сигаретой. Вовремя зашла супруга, и, увидев задымление, вызвала пожарных, которые потушили возгорание.

Мужа с женой госпитализировали в больницу скорой помощи с отравлением угарным газом. Из-за пожара из дома эвакуировали 50 человек.

Источник: Sputnik Казахстан


Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...