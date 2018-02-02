Уснул в алкогольном опьянении с сигаретой: 50 человек эвакуировали из-за пожара в Алматы
В результате пожара отравились дымом двое человек.
Два человека пострадали в результате пожара в жилом комплексе "Мир" в Ауэзовском районе Алматы.
Пожар произошел по адресу Сулейменова, 24А.
По предварительным данным, хозяин квартиры уснул в алкогольном опьянении с сигаретой. Вовремя зашла супруга, и, увидев задымление, вызвала пожарных, которые потушили возгорание.
Мужа с женой госпитализировали в больницу скорой помощи с отравлением угарным газом. Из-за пожара из дома эвакуировали 50 человек.
Источник: Sputnik Казахстан
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.