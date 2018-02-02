На каких самолетах прибыли главы правительств стран ЕАЭС

В Алматы проходит Форум "Цифровая повестка в эпоху глобализации".

Сегодня, 2 февраля, в Алматы проходит Форум "Цифровая повестка в эпоху глобализации". На форуме будут обсуждены актуальные вопросы развития инноваций и технологического предпринимательства, базовые интеграционные проекты, цифровизация промышленности и цифровая трансформация сельского хозяйства в Евразийском экономическом союзе сообщает Zakon.kz.

В работе Форума также принимают участие премьер-министры Армении — К.Карапетян, Беларуси — А. Кобяков, Казахстана — Б. Сагинтаев, Кыргызстана — С. Исаков, России — Д. Медведев, Узбекистана — Абдулла Арипов, а также официальные делегации Азербайджана и Таджикистана.

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев приземлился на ИЛ-96. Самолет принадлежат специальному летному отряду "Россия", в составе которого также числятся три самолета.

Премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков прилетел на Bombardier Challenger 850. В правительственный авиапарк входят также Boeing 767-300ER, Boeing 737 Business Jet и Ту-154М.

Карен Карапетян – премьер-министр Армении – приземлился на Airbus A319-132 (EK-RA01).

На самолете Embraer Legacy 650E прилетел премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов.

Глава кабмина Кыргызстана Сапар Исаков прибыл в Алматы на автомобиле. На каком именно - пока неизвестно.

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