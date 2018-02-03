Эксперты не советуют возить детей в школу на машине

Какой способ "доставки" школьников на занятия немецкие психологи считают оптимальным? И почему учатся лучше те, кого родители не подвозят на автомобиле?

Возле немецких начальных школ (до 4-го класса), да и многих школ, в которых учатся дети постарше, каждое утро, минут за 10-15 до начала занятий, можно наблюдать одну и ту же картину: ожесточенно сигналя, чуть ли не наезжая друг на друга, с трудом уворачиваясь от других машин, у школ "собираются" автомобили родителей. Детишки быстро выскакивают из них, издерганные папы и мамы, отругиваясь от других водителей-родителей, забрасывают чадам за спину ранцы и покидают "поле брани", наезжая на тротуары и стараясь не задавить чужих детей. То же самое происходит и после окончания занятий.

"Родительским такси" (Elterntaxi) называют в Германии этот способ "доставки" детей в школу. Даже в том случае, если школа расположена рядом и вовсе не обязательно ехать туда на машине, этот способ выбирают более половины родителей, причем многие стараются подвезти своих детей чуть ли к самому входу.

Результат - хаос: у школ образуются пробки, опаздывающие на работу родители нервничают, часто случаются аварии. "Родительское такси" - вовсе не самое безопасное средство передвижения. По данным Федерального статистического ведомства, в минувшем году в Германии около 10 тысяч детей в возрасте до 15 лет получили травмы различной тяжести, сидя именно в автомобиле родителей.

Водители "родительских такси" слишком заботливо относятся к своим детям, мол, их жалко, дадим им возможность чуть дольше поспать. Но, во-первых, речь тут идет буквально о десяти минутах. Во-вторых, как подчеркивает Джессика Вестман из университета шведского Карлстада, подобные поездки в школу отрицательно сказываются на психике детей, на их формировании.

Самое оптимальное - когда школьники, особенно младших классов, ходят в школу пешком, едут на велосипеде или на общественном транспорте в компании своих сверстников. Так безопаснее, им есть о чем поговорить, и взрослеют они быстрее. "С ранних лет детей нужно приучать к самостоятельности, - говорит психолог Клаус Зайфрид (Klaus Seifried). - С ранних лет они должны осваивать пространство улицы". Кроме того, добираясь до школы самостоятельно, дети "просыпаются" уже по дороге на занятия, а не во время первого урока. А те, кто проснулись раньше, лучше усваивают материал!

В ганноверской школе имени Альберта Швейцера (Albert Schweitzer) решили бороться с "родительскими такси" весьма своеобразным способом: в 350 метрах от школы учителя и родители каждое утро перекрывают движение. "Запретную зону" отгораживают барьерами, ставят пикеты: "Родительские такси" - налево, дети - направо!"

Источник: DW. Фото: picture aliance