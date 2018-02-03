10 звезд, которые должны сказать спасибо своему пластическому хирургу

Они как будто заново родились, вы только посмотрите.

Все мы не молодеем и все хотим как можно дольше выглядеть молодо и свежо. Знаменитости нередко приходят за помощью к пластическим хирургам и косметологам.

Они идут на немыслимые жертвы и риск, чтобы хоть немного продлить свою молодость. И зачастую пластика не идет им на пользу, выдавая себя побочными эффектами и просто-напросто уродуя лица. Но есть звезды, которые знают меру и которым пластика действительно к лицу!

Лариса Долина

Нюша

Таисия Повалий

Виктория Лопырева

Кэти Топурия

Ксения Собчак

Роза Сябитова

Наталья Подольская

Лолита Милявская

Донателла Версаче

Источник: interesno.top