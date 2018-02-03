10 звезд, которые должны сказать спасибо своему пластическому хирургу
Они как будто заново родились, вы только посмотрите.
Все мы не молодеем и все хотим как можно дольше выглядеть молодо и свежо. Знаменитости нередко приходят за помощью к пластическим хирургам и косметологам.
Они идут на немыслимые жертвы и риск, чтобы хоть немного продлить свою молодость. И зачастую пластика не идет им на пользу, выдавая себя побочными эффектами и просто-напросто уродуя лица. Но есть звезды, которые знают меру и которым пластика действительно к лицу!
Лариса Долина
Нюша
Таисия Повалий
Виктория Лопырева
Кэти Топурия
Ксения Собчак
Роза Сябитова
Наталья Подольская
Лолита Милявская
Донателла Версаче
Источник: interesno.top
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