Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (777) 323-45-00
 
Новости за сегодня

10 звезд, которые должны сказать спасибо своему пластическому хирургу

3 февраля 2018, 00:13

Они как будто заново родились, вы только посмотрите.

Все мы не молодеем и все хотим как можно дольше выглядеть молодо и свежо. Знаменитости нередко приходят за помощью к пластическим хирургам и косметологам.

Они идут на немыслимые жертвы и риск, чтобы хоть немного продлить свою молодость. И зачастую пластика не идет им на пользу, выдавая себя побочными эффектами и просто-напросто уродуя лица. Но есть звезды, которые знают меру и которым пластика действительно к лицу!

Лариса Долина

Нюша

Таисия Повалий

Виктория Лопырева

Кэти Топурия

Ксения Собчак

Роза Сябитова

Наталья Подольская

Лолита Милявская

Донателла Версаче

Источник: interesno.top


Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...