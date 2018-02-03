Человечество пережило падение гигантской кометы
Следы катастрофы были найдены при анализе ледяных кернов, извлеченных из гренландских ледников.
Ученые Чикагского университета нашли доказательства, что около 13 тысяч лет назад на Землю упала комета диаметром более 100 километров. Космическое тело разбилось на фрагменты, которые «бомбардировали» Северную и Южную Америку, запад Европы и Азию. Это вызвало «астероидную зиму», массовое вымирание плейстоценовой мегафауны и обильные лесные пожары. Об этом сообщается в статье, опубликованной в The Journal of Geology.
Следы катастрофы были найдены при анализе ледяных кернов, извлеченных из гренландских ледников. Так, в слое льда, образовавшемся в позднем дриасе (завершающий этап последнего оледенения), обнаружены аномальные количества платины, что указывает на то, что этот элемент был выброшен в атмосферу Земли в результате катастрофического события. В то же время в кернах произошел рост концентрации соли и пыли, что свидетельствует об усилении ветров из-за глобального изменения климата.
Также в отложениях льда обнаружили признаки глобальных лесных пожаров. Было выявлено увеличение содержания продуктов горения биомассы — аммония, оксида азота и ацетата. Площадь уничтоженной огнем растительности оценивается в 10 миллионов квадратных километров (девять процентов всей биомассы Земли). В частности, выгорела большая часть сосновых лесов, на месте которых выросли тополя.
Фото: NGCHunter2 / Flickr. Источник: Лента.ру
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