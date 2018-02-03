Китайскому школьнику подарили 450 тысяч долларов

Восьмилетнего школьника из Китая, который прославился, преодолев 5 км по морозу ради сдачи экзамена в школе, пригласили в Пекин, где мальчик впервые в жизни увидел, что в домах бывает тепло, сообщает Kabarlar.

Китайский мальчишка прошагал 5 км по морозу в лёгкой одежде и без шапки ради того, чтобы сдать экзамены в школе. От такой прогулки брови и ресницы мальчика покрылись инеем, волосы буквально превратились в ледяные сосульки, а щёки горели огнём. Фотографию отчаянного паренька сделал его учитель и опубликовал в соцсетях. На следующий день маленький герой проснулся знаменитым.

Юного школьника прозвали Ice Boy — «ледяной мальчик». О его мужестве и упорстве написали сотни СМИ по всему миру, а тысячи людей перепостили эту историю на своих страницах в соцсетях. Так новость дошла и до правительства. И Министерство внутренних дел Китая пригласило третьеклассника в Пекин, где он впервые в жизни согрелся.

Журналисты Shanghaiist.com выяснили, что парня зовут Ван Фуман, ему 8 лет, он учится в 3-м классе и живёт в крошечной бедной деревне Синьцзе с бабушкой и сестрой на севере Китая. Учится Ван в школе, которая находится за 5 км от его дома, и он каждый день ходит на учёбу, считая, что только образование поможет ему выбраться из нищеты.

Семья паренька живёт очень бедно. За мальчиком и его старшей сестрой присматривает бабушка, у которой не хватает сил вести хозяйство. Мать давно бросила детей, отец — рабочий-мигрант, приезжает домой раз в год. Печка в доме плохо греет, дрова стоят дорого, старый дом продувается насквозь. У детей нет тёплой одежды, и они постоянно мёрзнут.

Кроме того, выяснилось, что у Вана Фумана хроническая гипотермия — катастрофическая нехватка тепла, вызванная постоянным холодом. От этого его руки опухают, пальцы не слушаются. Мальчишка не может согреться с самого своего рождения. В школе, где он учится, также нет отопления из-за недостатка финансирования. Дети сидят в кабинетах в верхней одежде.

В Пекине «ледяного мальчика» одели в новые тёплые вещи, провели экскурсию по городу, с ним пообщались чиновники, а многочисленные журналисты взяли у него интервью. Школьник впервые в жизни полетал на самолёте и поездил на современном поезде.

Но больше всего восьмилетнего Вана поразило то, что люди в помещениях снимают верхнюю одежду: «У меня дома очень холодно, а в Пекине так тепло. Мы ночью жжём уголь, чтобы согреться, и спим в куртках. А здесь я могу ходить в одной тонкой рубашке и не мёрзнуть. Я впервые в жизни такое вижу. Это называется отопление. И это действительно чудо!»

Мальчика, покорившего мир своим мужеством, принимали в столице КНР как дорогого гостя. Бойцы пекинского спецназа покатали его на полицейской машине и дали ему поводить полицейский скутер. Ван пострелял в тире и примерил настоящую форму блюстителя закона. Также Ван попробовал свои силы в альпинизме на скалодроме, где готовят элитное подразделение китайской полиции. И побывал на знаменитой площади Тяньаньмэнь, посмотрел на мавзолей Мао Цзэдуна.

Но самое удивительное, что благодаря своему мужественному характеру «ледяной мальчик» не только согрелся сам, но и сумел помочь обогреть всех детей своего района. Люди, растроганные историей жизни восьмилетнего Вана Фумана, организовали сбор средств. И за несколько дней собрали больше 3 миллионов юаней, это 450 тысяч долларов. Собранные деньги пойдут на ремонт и оборудование системы отопления школы, в которой учится Ван. А также на обеспечение теплом дома мальчика и жилищ других бедных семей, проживающих в провинции Юньнань и окрестностях, закупку обогревателей и тёплой одежды для детей.

«Спасибо вам всем большое за помощь и поддержку! Когда я вырасту, я со всеми расплачусь», — поблагодарил юный смелый школьник всех неравнодушных людей, передал привет друзьям, а ещё выразил надежду на то, что его мама скоро вернётся домой.