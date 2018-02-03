Бузову признали блогером с самым высоким доходом

Согласно рейтингу РИАБ, знаменитость пополнила свой бюджет почти на 48 миллионов рублей за шесть месяцев (274 894 700 тенге).

Телеведущая Ольга Бузова признана российским блогером с самым высоким доходом в Интернете за второе полугодие 2017 года. Это следует из рейтинга, опубликованного Российским исследовательским агентством блогеров, пишет Лайф.

Согласно данным агентства, Бузова стала лидером с уровнем дохода 47,7 миллиона рублей за шесть месяцев (273 176 608 тенге). Столько ей принесла страница в Instagram.

Второе место занимает Ксения Бородина с показателем в 42 миллиона (240 532 862), третье — Ксения Собчак с доходом в 28 миллионов рублей (160 355 241 тенге).

Для сравнения: Юрий Дудь благодаря видеоблогу на YouTube пополнил свой бюджет на 17,6 миллиона рублей (100 794 723 тг). Десятку лидеров замыкает Мария Кожевникова с 14,5 миллиона от Instagram (83 041 107 тг). Двадцатку — Maryana Ro с суммой в 8,5 миллиона рублей (48 679 269 тг).