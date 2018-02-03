В Стамбуле скончался первый казахский скрипач

В Стамбуле на 101 году жизни скончался первый казахский скрипач Əлім Алмат. Об этом сообщил в Фейсбук профессор Университета искусств имени Мимара Синана (Турция), лауреат госпремии Әбдіуақап Қара, передает МИА «Казинформ».

«Невосполнимая утрата в Стамбуле. Духовный преемник Мустафы Шокая Əлім Алмат вчера ночью скончался на 101 году жизни. Прощание состоится завтра в первой половине дня в мечети Зінжірліқұйы. Всем родственникам усопшего, его сыну Торе, внукам выражаем свои соболезнования», - написал профессор.

Әлім Алмат родился в 1917 году в Иргизском районе Актюбинской области. В годы установления советской власти он окончил музыкальный техникум в Ташкенте и Алматы. В 1939 году ушел служить в армию, в годы второй мировой войны попал в плен. Во время пребывания в лагере Әлім Алмат привлек к себе внимание виртуозной игрой на скрипке и в 1943 году при помощи представителей Туркестанского легиона был послан на учебу в консерваторию в Берлине.

После окончания войны он переправил через Карыса Канатбая письмо супруге Мустафы Шокая Марии Шокай с просьбой посодействовать в переводе из Берлинской консерватории в Парижскую.

По совету Марии Шокай в 1950 году Әлім Алмат переехал из Франции в Турцию. С тех пор он проживал в Стамбуле. На протяжении 25 лет он проработал в симфоническом оркестре в этом городе. Постоянно переписывался с Марией Шокай, принял участие в установлении памятника Мустафе Шокаю в Берлине.

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