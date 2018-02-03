Пентагон озвучил условия применения ядерного оружия США

Соединенные Штаты могут применить ядерное оружие только в "чрезвычайных обстоятельствах", в том числе в случае неядерной атаки в отношении США и их союзников, заявил замминистра обороны США Патрик Шэнахан.

"Ядерная доктрина подчеркивает, что "Соединенные Штаты могут рассмотреть вопрос о применении ядерного оружия в чрезвычайных обстоятельствах для защиты своих жизненно важных интересов, а также союзников и партнеров", — отметил Шэнахан.

По его словам, "доктрина проясняет давнюю политику, согласно которой "чрезвычайные обстоятельства могут подразумевать крупные неядерные стратегические атаки".

Пентагон в пятницу опубликовал американскую ядерную доктрину. В ней США обязуются способствовать нераспространению ядерного оружия и сокращению ядерных арсеналов. Кроме того, в документе говорится об угрозе со стороны России и КНДР.

Фото CC BY 2.0 / Arlington County / Пентагон. Источник: РИА Новости