Новые подробности всплыли в деле о попытке изнасилования в Актобе

Ирина Шмидт в ноябре прошлого года обратилась с просьбой о помощи, пишет Zakon.kz со ссылкой на "Актобе Таймс".

Она рассказывала, что под утро 21 июля на нее напали двое мужчин и затащили в съёмную квартиру. Там под угрозами изнасилования и убийства она вынуждена была спасаться бегством. Ирине пришлось выпрыгнуть из окна 2 этажа. В результате падения она стала инвалидом, потеряла возможность работать и кормить детей. После неоднократных наших публикаций Шмидт начали помогать деньгами добрые люди со всего Казахстана.

В среду огласили приговор одному из обвиняемых в попытке изнасилования Ирины Шмидт (второй в бегах. – И.Г.). Суд на глазах у супруги-защитника приговорил отца двоих детей к 10 годам тюрьмы. Кроме этого, мужчина должен выплатить 1 миллион тенге в качестве морального вреда. С таким решением сторона защиты осужденного не согласилась.

- Мы считаем, что следствие было односторонним и проведено с обвинительным уклоном, - говорит адвокат осужденного Айбек Коянбаев. – Доводы подсудимого не проверены. Многие обстоятельства в показаниях Шмидт в ходе судебного процесса так и не подтвердились. Поначалу она говорила, что, якобы, к ней домой пришли подруги. Они выпивали, а ночью она их проводила домой. Далее она призналась, что уже сама пошла к подруге на день рождения и до 4 утра распивала с ней бутылку коньяка. Все это ложь.

По словам адвоката, подруга Шмидт в суде показала, что Ирина ушла из гостей примерно в 23:30 (где она была остальные три часа?) и была практически трезвой, да и никакого дня рождения у подруги в этот день не было.

- Мы считаем, что в эту квартиру она пришла самостоятельно, вместе со вторым мужчиной распивала спиртное и впоследствии прыгнула из окна тоже сама, - подключилась к разговору супруга осужденного Эльмира (имя изменено). – Дело в том, что сестра второго мужчины, который в настоящее время в бегах, утверждала в суде, что ее брат на вокзале снял за 5 тысяч тенге женщину легкого поведения и привел ее на эту съемную квартиру.

- Они вместе выпивали и, скорее всего, чтобы она не сбежала, он на замок закрыл дверь, а ключ он спрятал, - предполагает Эльмира. - Сама потерпевшая это отрицает. Но вы представьте, как двое мужчин могут бесшумно затащить женщину в квартиру? Был бы шум и крики, а соседи уверяют – все было тихо. Потом в состоянии опьянения она бы не смогла от них сбежать, ее бы в любом случае остановили. Я считаю, что все были пьяны. Мой супруг спал, друг моего мужа тоже уснул. Шмидт надо было идти домой. Она вышла на застекленный балкон, схватилась за бельевую веревку и думала, что по ней спустится со второго этажа. Однако веревка оборвалась, Ирина неудачно приземлилась на бетон и сломала себе позвоночник. А потом она подняла шум, чтобы получить какие-то дивиденды. Ей это удалось.

Как показала другой свидетель, до приезда бригады скорой помощи, она наблюдала, чтобы к женщине никто не подходил, а затем врач скорой помощи ей сказала, что от этой женщины разило спиртным.

Весь судебный процесс адвокат Айбек Коянбаев и супруга осужденного подчеркивали, что личность потерпевшей не исследовал ни суд, ни следствие.

- Лишь в суде мы узнали, что она 8 лет отсидела за совершение умышленного убийства, но судья посчитал, что это к делу не относится, - пожимает плечами Эльмира. – Она не собиралась подавать заявление в суд. Сначала просила у нас 5 миллионов тенге, но у нас не было таких средств. Потом постепенно снизила цифру до 2 млн тенге. Ей надо было срочно купить жилье. Если бы мы отдали ей эту сумму, то, скорее всего, и суда бы не было.

Сама Ирина с приговором согласна, от своих слов она не отказывается, а мнение защитников подсудимого считает не убедительным.

- Это их право. Адвокат проиграл, и теперь ему как-то надо отрабатывать деньги, - говорит Шмидт. – Мне наплевать на их версию. Факт подтвердился в суде. Решение суда справедливо, единственно, сумма маленькая. У меня больше денег на лекарства уходит.

По словам женщины, на предпоследнем заседании в ее сторону летели угрозы со стороны супруги осужденного.

- Я боюсь, что у них на уме? Один насильник в бегах, а родственники другого мне угрожают. Ладно я, но у меня дети – мне нужна защита! - вздыхает потерпевшая.

Шмидт рассказала, что на первом заседании осужденный ее не узнавал, на втором – узнавал частично, а после показаний свидетелей признал знакомство.

- Его мать выступала в суде и говорила, что утром он пришел домой с пьяным другом и признался матери во всем. Он говорил, что собирается податься в бега. И подался. Три месяца его искали, а подельник до сих пор на свободе, - подчеркнула Шмидт.

Ирина не понимает, зачем ворошить прошлое, которое никакого отношения не имеет к делу.

- Судимость у меня была, но она погашена в 2010 году, - рассказывает Ирина. - Каждый ошибается. Пока я отбывала срок, мои дети были в детдоме, выйдя оттуда, я их забрала. В тюрьме у меня было 36 поощрений и 18 благодарностей, если бы я была настолько плохой, то детей бы мне не отдали. Просто эти люди искали какую-нибудь зацепку, чтобы спастись. Одним словом, я за свое преступление ответила, вот и он пусть теперь отвечает.

Ирина по-прежнему живет на съемной квартире с двумя детьми. Хотя обещала журналистам, что приобретет жилье в начале года.

- После ваших публикаций мне помогали волонтеры, - вспоминает Ира. – Они оплатили мне квартиру. Покупать жилье я пока не буду. Мне надо, чтобы сын закончил садик. Искать другой я не хочу, чтобы не травмировать его психику. Все деньги лежат на карточке. Много уходит на лекарство, но благо есть возможность лечиться. Мне становится лучше.

Приговор не вступил в законную силу. Супруга осужденного намерена подавать апелляцию.

Фото: "Актобе Таймс"