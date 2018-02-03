19-летний казахстанский хоккеист одним ударом вырубил соперника в драке

Нападающий карагандинской «Сарыарки» Александр Борисевич подрался в матче регулярного чемпионата ВХЛ с красноярским «Соколом», передает Vesti.kz.

Эпизод произошел на седьмой минуте встречи. Нападающий "Сокола" Самуэль Петраш отметился грубой игрой, а Борисевич решил проучить словака. 19-летний казахстанец одним ударом вырубил соперника - при этом в драке он задействовал только левую руку.

При этом Борисевич после драки сам отправился в штрафной бокс, хотя еще судьи даже не приняли решение об его удалении. В итоге казахстанец был наказан на две минуты за грубость, а Петраш - за неспортивное поведение.

Сам же матч завершился волевой победой "Сарыарки" - 4:1. Карагандинский клуб идет на третьем месте в ВХЛ и уже обеспечил себе место в плей-офф.

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