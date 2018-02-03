На спутнике Сатурна обнаружили признаки жизни
Наибольшее количество молекул обнаружено над южным полюсом.
Исследователи НАСА обнаружили в атмосфере Титана вещество, которое может свидетельствовать о наличии микроорганизмов на спутнике Сатурна, передает РИА Новости.
На высоте 200 километров над поверхностью спутника зафиксирована небольшая концентрация акрилонитрила — соединения, участвующего в формировании клеточных мембран микроорганизмов, которые, возможно, живут в метановых океанах.
Наибольшее количество молекул обнаружено над южным полюсом. При низких температурах (минус 179 градусов по Цельсию), господствующих на Титане, акрилонитрил концентрируется в капли и падает в метановые озера. Эксперимент показал, что в северной части спутника вещества должно хватить для создания десяти тысяч живых клеток на один кубический сантиметр, что превышает число бактерий в прибрежных районах земных океанов.
Для обнаружения соединения ученые использовали комплекс радиотелескопов Atacama Large Millimeter Array.
Фото: © NASA / JPL-Caltech/Space Science Institute
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