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На спутнике Сатурна обнаружили признаки жизни

3 февраля 2018, 06:41

Наибольшее количество молекул обнаружено над южным полюсом.

Исследователи НАСА обнаружили в атмосфере Титана вещество, которое может свидетельствовать о наличии микроорганизмов на спутнике Сатурна, передает РИА Новости.

На высоте 200 километров над поверхностью спутника зафиксирована небольшая концентрация акрилонитрила — соединения, участвующего в формировании клеточных мембран микроорганизмов, которые, возможно, живут в метановых океанах.

Наибольшее количество молекул обнаружено над южным полюсом. При низких температурах (минус 179 градусов по Цельсию), господствующих на Титане, акрилонитрил концентрируется в капли и падает в метановые озера. Эксперимент показал, что в северной части спутника вещества должно хватить для создания десяти тысяч живых клеток на один кубический сантиметр, что превышает число бактерий в прибрежных районах земных океанов.

Для обнаружения соединения ученые использовали комплекс радиотелескопов Atacama Large Millimeter Array.

Фото: © NASA / JPL-Caltech/Space Science Institute


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