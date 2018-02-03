В Алматинской области без вести пропала 16-летняя девочка

Девочка была одета в зеленую куртку, черные джинсы, на голове - синяя шапка.

Утром 28 января девочка вышла из дома (район «ГРЭСа») и ушла в неизвестном направлении, передает patrul.kz.

Приметы пропавшей: рост – 170 см, темно-карие глаза, волосы коричневого цвета, среднего телосложения.

Девочка была одета в зеленую куртку, черные джинсы, на голове - синяя шапка.

«Всем, кто обладает какой-либо информацией о пропавшей, можно обращаться по телефонам: 8 (702) 340 14 15, 8 (707) 126 13 92 либо на «102», - просят сотрудники полиции и родные девушки.

Фото: patrul.kz