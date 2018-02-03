1,5 млн тенге взятки получил госслужащий за покровительство в Карагандинской области

Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет с конфискацией имущества.

Казыбекбийским районным судом города Караганды рассмотрено уголовное дело в отношении гражданина С. по обвинению в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 366 (получение взятки) УК РК, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу областного суда.

С. назначен распоряжением акима Абайского района Карагандинской области на должность заместителя акима Абайского района Карагандинской области по коммунальным вопросам. До назначения на должность заместителя акима, С. занимал должность руководителя ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Абайского района», где им со стороны заказчика и от имени ГУ «ЖКХ Абайского района» по результатам проведенного конкурса заключен и подписан договор о государственных закупках по проекту «Реконструкция городского парка г.Абай» на общую сумму 320 767 989 тенге со сроком проведения работ в период с марта по ноябрь 2017 года с ТОО «Асар KZ». С. являясь должностным лицом осознавая, что в силу своего должностного положения может повлиять на приемку выполненных ТОО «Асар KZ» работ и возможность способствовать в беспрепятственном принятии этих работ, а равно за общее покровительство, задался преступным умыслом на незаконное обогащение путем получения от лица фактически представлявших ТОО «Асар KZ», взятки в виде денежных средств.

Для реализации своих преступных намерений договорился о встрече в кафе. Представители ТОО «Асар», с целью исключения каких-либо препятствующих действий в принятии выполненных работ, затягивании оплаты за выполненные работы, вынужденно согласились на незаконные требования подсудимого и из собственных средств передали ему лично средства в сумме 1 500 000 тенге.

Приговором суда С. признан виновным в совершении преступления. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет с конфискацией имущества.

Приговор суда не вступил в законную силу.

Фото: sud.gov.kz